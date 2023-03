LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: In quattro per la Coppa di specialità! Vinatzer punta al podio (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom maschile DI Soldeu 10.17: Terza piazza provvisoria per lo svizzero Daniel Yule con 401 punti e quarto posto per Ramon Zenhaeusern che deve sperare in un vero e proprio terremoto per aggiudicarsi la Coppa. Questo sono anche i grandi favoriti della gara odierna. 10.14: A seguirlo da relativamente vicino è il più esperto compagno di squadra Henrik Kristoffersen che occupa il secondo posto con 434 punti. 10.11: L’uomo dal battere è il norvegese Lucas Braathen che è in testa alla graduatoria con 466 punti e sarebbe primo in molto combinazioni. 10.08: Va in scena sulle nevi di Andorra il gigante delle Finali di Coppa del Mondo, l’ultimo di una stagione che ha già emesso i suoi verdetti con ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.17: Terza piazza provvisoria per lo svizzero Daniel Yule con 401 punti e quarto posto per Ramon Zenhaeusern che deve sperare in un vero e proprio terremoto per aggiudicarsi la. Questo sono anche i grandi favoriti della gara odierna. 10.14: A seguirlo da relativamente vicino è il più esperto compagno di squadra Henrik Kristoffersen che occupa il secondo posto con 434 punti. 10.11: L’uomo dal battere è il norvegese Lucas Braathen che è in testa alla graduatoria con 466 punti e sarebbe primo in molto combinazioni. 10.08: Va in scena sulle nevi di Andorra il gigante delle Finali didel Mondo, l’ultimo di una stagione che ha già emesso i suoi verdetti con ...

