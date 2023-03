LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: guida Zenhaeusern, Braathen vicino alla Coppa, azzurri per la rimonta. Seconda manche alle 13.30 (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom maschile DI Soldeu 11.12: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30, a più tardi 11.11: Grande battaglia tra Zenhaeusern, Braathen e Kristoffersen per la vittoria della gara odierna e della Coppa di Slalom, un po’ più indietro Yule ma non sono escluse grandi rimonte nella Seconda manche. Lo sperano anche gli azzurri, molto deludenti in questa prima manche 11.10: Questa la classifica dopo la prima manche: 1 Zenhaeusern Ramon SUI 57.89 2 Braathen Lucas NOR 58.15 +0.26 3 GSTREIN Fabio AUT 58.44 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI11.12: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento13.30, a più tardi 11.11: Grande battaglia trae Kristoffersen per la vittoria della gara odierna e delladi, un po’ più indietro Yule ma non sono escluse grandi rimonte nella. Lo sperano anche gli, molto deludenti in questa prima11.10: Questa la classifica dopo la prima: 1Ramon SUI 57.89 2Lucas NOR 58.15 +0.26 3 GSTREIN Fabio AUT 58.44 ...

