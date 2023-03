LIVE Sci alpino | Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA | Braathen e Kristoffersen si giocano la Coppa | super rimonta di Vinatzer!

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI14.10:all’intermedio ha 53 centesimi di vantaggio 14.09: E’ fuori Gstrein! L’austriaco era davanti e avrebbe potuto andare al comando ma arretra sul muro e viene sbalzato fuori dalla pista. Caduta senza conseguenze. Oraper ladel Mondo di14.08: Gstrein all’intermedio ha 28 centesimi di vantaggio 14.07: E’ settimo il norvegese Haugan! Perde progressivamente ed ha un secondo di ritardo, è dietro anche a Vinatzer, sempre terzo al momento 14.07: Haugan all’intermedio ha 58 centesimi di ritardo 14.05: Va in testa il norvegese, bravissimo a domare una pista rovinata e dunque ...

Da paura Marco Odermatt: splendida vittoria nel gigante delle Finali di Coppa del Mondo sulle nevi andorrane di Soldeu. Strepitoso successo, un trionfo per il due volte vincitore della…