LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Shiffrin trionfa col brivido! Bassino giù dal podio ma è terza nella Coppa di specialità (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43: In casa azzurra il sesto posto di Marta Bassino che le serve per salire al terzo posto nella classifica di specialità al termine di una stagione indimenticabile 12.42: Sul gradino più alto del podio, tanto per cambiare in Gigante, Mikaela Shiffrin che raggiunge quota 800 nella Coppa di specialità, secondo posto per la norvegese Stjernesund e terzo posto per una delle rivelazioni di stagione, la canadese Grenier. 12.41: VINCE Shiffrin CON IL brivido! Mantiene solo 6 centesimi di vantaggio e va a prendersi il record di podi in Coppa del Mondo! 12.40: Shiffrin all’intermedio ha 56 centesimi ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43: In casa azzurra il sesto posto di Martache le serve per salire al terzo postoclassifica dial termine di una stagione indimenticabile 12.42: Sul gradino più alto del, tanto per cambiare in, Mikaelache raggiunge quota 800di, secondo posto per la norvegese Stjernesund e terzo posto per una delle rivelazioni di stagione, la canadese Grenier. 12.41: VINCECON ILMantiene solo 6 centesimi di vantaggio e va a prendersi il record di podi indel Mondo! 12.40:all’intermedio ha 56 centesimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: guida Zenhaeusern, Braathen vicino alla Coppa, azzurri per… - OA_Sport : LIVE Sci di fondo, Staffetta mista Falun 2023 in DIRETTA: Italia a caccia della top5 - - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Shiffrin in testa, Bassino terza! Out Brignone -