LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Brignone e Bassino vogliono chiudere in bellezza una grande stagione (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.58: E’ tornato il sole a splendere su Soldeu, ci sono 3° al traguardo. Si preannuncia una giornata calda ma alla fine la pista in questi giorni è stato più un fattore nelle gare del mattino che quelle del primo pomeriggio o della tarda mattinata 8.55: La prima manche è tracciata dal tecnico norvegese Janne Haarala, la seconda manche sarà tracciata dal francese Patrick-Pierre Guillod 8.52: Quella di oggi sarà l’ultima gara in carriera di una grande protagonista della Coppa del Mondo, in particolare in Gigante degli ultimi 15 anni: la francese Tessa Worley, grande interprete di questa specialità e campionessa apprezzata da tutte le avversarie 8.49: Tra le grandi favorite della gara di oggi non bisogna dimenticare la svedese Hector che ieri ha ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.58: E’ tornato il sole a splendere su, ci sono 3° al traguardo. Si preannuncia una giornata calda ma alla fine la pista in questi giorni è stato più un fattore nelle gare del mattino che quelle del primo pomeriggio o della tarda mattinata 8.55: La prima manche è tracciata dal tecnico norvegese Janne Haarala, la seconda manche sarà tracciata dal francese Patrick-Pierre Guillod 8.52: Quella di oggi sarà l’ultima gara in carriera di unaprotagonista della Coppa del Mondo, in particolare indegli ultimi 15 anni: la francese Tessa Worley,interprete di questa specialità e campionessa apprezzata da tutte le avversarie 8.49: Tra le grandi favorite della gara di oggi non bisogna dimenticare la svedese Hector che ieri ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Torna '#Fisi news', lo spazio in collaborazione con la @Fisiofficial. Oggi con noi Simone Origone, campione dell… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Vlhova torna al successo, Popovic seconda - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2023 in DIRETTA: Klaebo imperioso nel finale, Pellegrino 12° - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA -