LIVE – Sabalenka-Rybakina 6-711 | 1-3 finale Wta Indian Wells 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per lafemminile del torneo WTA 1000 di(cemento outdoor). Entrambe sono reduci da una prestazione particolarmente convincente in semi. La bielorussa ha annientato la greca Maria Sakkari mentre la russa naturalizzata kazaka ha stupito tutti lasciando soltanto quattro giochi alla numero uno del mondo Iga Swiatek. Le quote sono in perfetto equilibrio., infatti, conduce per 4-0 negli scontri diretti ma tutti si sono risolti al terzo e decisivo set. L’ultimo è andato in scena proprio lo scorso gennaio in occasione delladegli Australian Open. Persi tratta di una ...