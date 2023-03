LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2023 in DIRETTA: è il big match per il primo posto solitario in classifica (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Così i quattro anticipi Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesa sfida da primo posto della Serie A 2022-2023 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, valido per la ventiduesima giornata. Si gioca al Mediolanum Forum In palio c’è la vetta solitaria della classifica, visto che le due squadre sono pari a quota 34. Spettatrice interessata Tortona, che ieri ha vinto in una complicata trasferta a Trento. Le due squadre, però, arrivano abbastanza incerottate: per Milano niente Hall, Pangos, Shields, Datome e Biligha, per Bologna ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACosì i quattro anticipi Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladell’attesa sfida dadellaA 2022-traEA7 Emporio ArmaniSegafredo, valido per la ventiduesima giornata. Si gioca al Mediolanum Forum In palio c’è la vetta solitaria della, visto che le due squadre sono pari a quota 34. Spettatrice interessata Tortona, che ieri ha vinto in una complicata trasferta a Trento. Le due squadre, però, arrivano abbastanza incerottate: perniente Hall, Pangos, Shields, Datome e Biligha, per...

