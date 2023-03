LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 36-49, Serie A basket 2023 in DIRETTA: bianconeri a +13 all’intervallo lungo, padroni di casa in difficoltà (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: la Virtus Bologna si presenta all’intervallo lungo sul punteggio di 36-49! 36-49 Bomba di Nico Mannion sulla sirena! 36-46 2/2 per Napier in lunetta: Milano torna a -10! 34-46 Tornike Shengelia da due: la Virtus Bologna ritorna a +12! 34-44 Palleggio, arresto e tiro dalla media di Daniel Hackett: Forum ammutolito! 34-42 Kyle Hines dal pitturato riporta l’EA7 Emporio Armani a -8! 32-42 Penetrazione di Shabazz Napier: Milano non vuole mollare! 30-42 Tornike Shengelia segna dalla lunetta, per il nuovo +12 Virtus Bologna! 30-40 Anche Davide Alviti non sbaglia i liberi a disposizione, riportando ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: lasi presentasul punteggio di 36-49! 36-49 Bomba di Nico Mannion sulla sirena! 36-46 2/2 per Napier in lunetta:torna a -10! 34-46 Tornike Shengelia da due: laritorna a +12! 34-44 Palleggio, arresto e tiro dalla media di Daniel Hackett: Forum ammutolito! 34-42 Kyle Hines dal pitturato riporta l’EA7 Emporio Armani a -8! 32-42 Penetrazione di Shabazz Napier:non vuole mollare! 30-42 Tornike Shengelia segna dalla lunetta, per il nuovo +12! 30-40 Anche Davide Alviti non sbaglia i liberi a disposizione, riportando ...

