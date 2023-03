LIVE – Napoli-Brindisi 4-0, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 19 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Napoli-Brindisi, sfida valida come ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione partenopea allenata da coach Pancotto è reduce da tre sconfitte di fila, che l’ha fatta ripiombare nelle zone bassissime di classifica, in penultima posizione con 14 punti all’attivo. Da canto loro, gli uomini di coach Vitucci si è vista interrompere la splendida striscia di cinque successi consecutivi nella sconfitta casalinga contro l’Olimpia Milano, nell’ultimo turno di campionato. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 19 marzo sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventiduesima giornata dellaA1di. La formazione partenopea allenata da coach Pancotto è reduce da tre sconfitte di fila, che l’ha fatta ripiombare nelle zone bassissime di classifica, in penultima posizione con 14 punti all’attivo. Da canto loro, gli uomini di coach Vitucci si è vista interrompere la splendida striscia di cinque successi consecutivi nella sconfitta casalinga contro l’Olimpia Milano, nell’ultimo turno di campionato. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 19 marzo sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - MCriscitiello : Piazza del Gesù devastata. Live Napoli SPORTITALIA @tvdellosport ???? @BILD #bestie - fanpage : #NapoliEintracht alcuni tifosi sono evasi dalle finestre dell'hotel per affrontare i 'rivali'. Scene di guerriglia… - Toro_News : ??? | POSTPARTITA Le parole di #Juric in conferenza dopo la sconfitta contro l'#SSCNapoli #TorinoNapoli #SerieATIM… - napolista : #Spalletti: «Durante la sosta facevano programmi tv sulla crisi del Napoli dopo il Mondiale» In Conferenza Spallet… -