LIVE – Maratona Roma 2023 maschile e femminile running: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 19 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Maratona di Roma 2023. Tutto pronto per la ventottesima edizione della Run Rome Marathon, una delle corse più prestigiose del calendario italiano. Il percorso di 42.195 chilometri, con partenza e arrivo ai Fori Imperiali, toccherà tutte le affascinanti bellezze della Città Eterna. Tra i numerosi partecipanti al via, spiccano anche i nomi di tre italiani: Nekagenet Crippa, che torna a gareggiare sulla distanza dopo sette anni, Stefano La Rosa e Alessandro Giacobazzi. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 di domenica 19 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della Maratona di Roma ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Latestualedidi. Tutto pronto per la ventottesima edizione della Run Rome Marathon, una delle corse più prestigiose del calendario italiano. Il percorso di 42.195 chilometri, con partenza e arrivo ai Fori Imperiali, toccherà tutte le affascinanti bellezze della Città Eterna. Tra i numerosi partecipanti al via, spiccano anche i nomi di tre italiani: Nekagenet Crippa, che torna a gareggiare sulla distanza dopo sette anni, Stefano La Rosa e Alessandro Giacobazzi. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 di domenica 19 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francy_u86 : ?? @AlonsoGrayfox is #live on Air #NOW! ?? [IT-EN #PS5] #EFOOTBALL - TUTTE LE NOVITA' DEL GIOVEDI' - #MARATONA EXT.… - bosottiS : RT @luigidegennar: Presentazione della #MaratonadelSonno2023 che si svolgerà il 17 marzo dalle 8.00 alle 20.30 (breve video di 3 min.) #dis… - luigidegennar : Presentazione della #MaratonadelSonno2023 che si svolgerà il 17 marzo dalle 8.00 alle 20.30 (breve video di 3 min.)… - AIMS_sonnomed : Presentazione della 'Maratona del sonno 2023' che si svolgerà il 17 marzo dalle 8.00 alle 20.30 #disturbidelsonno… - bosottiS : RT @luigidegennar: Presentazione della 'Maratona del sonno 2023' che si svolgerà il 17 marzo dalle 8.00 alle 20.30 #disturbidelsonno #medi… -