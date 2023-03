LIVE Lazio-Roma 0-0: giallorossi in 10, comincia il secondo tempo (Di domenica 19 marzo 2023) Oltre la semplice rivalità cittadina, oltre l’allarme lanciato dal Viminale e ad i mille agenti presenti intorno alla zona di Ponte... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Oltre la semplice rivalità cittadina, oltre l’allarme lanciato dal Viminale e ad i mille agenti presenti intorno alla zona di Ponte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corgiallorosso : LIVE Lazio-Roma 0-0 – 53' Missile di Luis Alberto che Rui devia in corner - siamo_la_Roma : ?? Si riparte all'Olimpico ?? Riprende il derby ?? La cronaca LIVE #LazioRoma 0-0 #ASRoma - bergomifabio : SIAMO LIVEEEEEEEEEEEEEEE! LIVE INSIEME PER INTER JUVE E LAZIO ROMA, ADEXO! - corgiallorosso : LIVE Lazio-Roma 0-0 – Inizia la ripresa. Llorente per Dybala - laziopress : LIVE #Lazio già in campo da qualche minuto -