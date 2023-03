LIVE Italia-Germania | Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA | sfida da vincere per le azzurre

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, secondo match delleneidi Sandvkisen (Svezia). Dopo l’esordio agevole contro la compagine turca, la squadra azzurra affronterà un doppio impegno domenicale. Dapprima la Corea del Sud, poi in serata laalle teutoniche. Nel primo incontro la compagine guidata da Stefania Constantini non ha avuto problemi nel superare la Turchia. Angela Romei, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Camilla Gilberti sono apparse in ottima forma, brave a capitalizzare le geometrie dello skip azzurro. Reduci dal quinto posto europeo, lene sperano di confermarsi anche allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Allegri pre #InterJuve: 'Il Derby d'Italia è sempre meraviglioso da giocare. Di Maria sta bene, Milik non ce la fa,… - bot_naps : Il famoso clunky di Dassolini ha sgangato, pisciado ,sbunrado nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Emergenza24 : [19.03-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - bot_naps : Il famoso clunky di Paco ha pperso nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - infoitsport : LIVE TMW - Domani ilderby d'Italia. Inter, Inzaghi annuncia: 'Skriniar non ci sarà' -

... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppadi Serie C. Sky Sport 252 (satellite) all' interno di ...... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppadi Serie C. Gara visibile anche su DAZN. Per gli ...... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppadi Serie C. Sky Sport 252 (satellite) all' interno di ...

Sei Nazioni, Scozia-Italia oggi alle 13.30 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW Sky Sport

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, secondo match delle azzurre nei Mondiali di Sandvkisen (Svezia). Dopo l’esordio agevole contro la compagine turca, la squadra ...Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, incontro valevole per l’ultima giornata del Sei Nazioni under 20. A Glasgow le due compagini si sfideranno pr chiudere in bellezza ...