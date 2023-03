LIVE Italia-Germania 3-7, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: Daniela Jentsch superlativa. Azzurre sotto ad un end dal termine (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:42 Lo skip tedesco sta disegnando curling. Arriva il settimo punto della Germania, che ha ormai in pugno l’incontro. 21:39 Doppia bocciata di una incontenibile Daniela Jentsch… 21:37 Emira Abbes pulisce la zona punti, occupata ora soltanto da una stone Italiana. 21:35 Romei piazza un paio di guardie quando ci avviciniamo alla metà del nono end. 21:33 Al via il penultimo end. Bisogna osare. 21:30 Peccato. Non riesce la magia a Stefania Constantini. C’è solo un punticino per le Azzurre, che dopo 8 end inseguono sul punteggio di 3-6. 21:28 Doppia anche di un’inarrestabile Daniela Jentsch. Ultimo tiro per Stefania, possiamo comunque accorciare le distanze. 21:25 Doppia di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:42 Lo skip tedesco sta disegnando. Arriva il settimo punto della, che ha ormai in pugno l’incontro. 21:39 Doppia bocciata di una incontenibile… 21:37 Emira Abbes pulisce la zona punti, occupata ora soltanto da una stonena. 21:35 Romei piazza un paio di guardie quando ci avviciniamo alla metà del nono end. 21:33 Al via il penultimo end. Bisogna osare. 21:30 Peccato. Non riesce la magia a Stefania Constantini. C’è solo un punticino per le, che dopo 8 end inseguono sul punteggio di 3-6. 21:28 Doppia anche di un’inarrestabile. Ultimo tiro per Stefania, possiamo comunque accorciare le distanze. 21:25 Doppia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redastras : Reddina cosa ne pensi della gestazione per altri (maternità surrogata)? Vorresti diventasse legale in Italia? — è u… - alfonso25592 : Inter-Juventus, il derby d’Italia chiude la 27°giornata - Ope_Arma_Italia : Siamo live sul campo di battaglia ! Seguici qui: - bot_naps : Il grande demente di Mich ha crushato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - sportli26181512 : Inter-Juventus, la MOVIOLA LIVE: manca un giallo a Bremer: La 27esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con… -