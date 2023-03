LIVE Italia-Germania 2-6, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: azzurre in difficoltà dopo 7 end (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:07 Si prosegue con l’ottavo end. Ultime possibilità di rimonta per l’Italia. 21:04 Si mette male. Daniela Jentsch sta dominando il duello con Stefania Constantini. Altri due punti per la Germania e seconda mano rubata consecutiva. A tre end dal termine Germania 6 Italia 2. 20:59 Due stone per squadra al termine del settimo end. Emira Abbes boccia qualsiasi cosa, ma abbiamo una pietra azzurra a punto finora. Forza Stefania! 20:56 Doppia di Lena Kapp. Alle tedesche sta riuscendo tutto. 20:54 Buona giocata di Angela Romei, che spazza via la guardia avversaria. 20:50 Analena Jentsch e Giulia Zardini Lacedelli piazzano le prime stone in casa. 20:47 Al via il settimo end. L’Italia deve reagire. 20:44 Ottima giocata di Daniela ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:07 Si prosegue con l’ottavo end. Ultime possibilità di rimonta per l’. 21:04 Si mette male. Daniela Jentsch sta dominando il duello con Stefania Constantini. Altri due punti per lae seconda mano rubata consecutiva. A tre end dal termine2. 20:59 Due stone per squadra al termine del settimo end. Emira Abbes boccia qualsiasi cosa, ma abbiamo una pietra azzurra a punto finora. Forza Stefania! 20:56 Doppia di Lena Kapp. Alle tedesche sta riuscendo tutto. 20:54 Buona giocata di Angela Romei, che spazza via la guardia avversaria. 20:50 Analena Jentsch e Giulia Zardini Lacedelli piazzano le prime stone in casa. 20:47 Al via il settimo end. L’deve reagire. 20:44 Ottima giocata di Daniela ...

