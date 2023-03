LIVE Italia-Germania 2-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: sorpasso delle tedesche al termine del quinto end (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:20 Daniela Jentsch vince il duello con Constantini. L’azzurra sbaglia le misure dell’ultima stone, ed arrivano due punti della Germania. Dopo 5 end Germania 3 Italia 2. 20:16 Gran giocata di Emira Abbes, che spazza via due pietre Italiane. Tocca a Stefania Constantin. Attualmente non ci sono stone in casa. 20:13 4 stone per parte alla chiusura del quinto end. Situazione per ora favorevole alle azzurre, con un punto ed una guardia. 20:09 Inizia il quinto end e c’è l’errore di Analena Jentsch. La tedesca va lunga con la sua prima stone. 20:05 Bene così. Constantini pulisce la casa inserendo la nostra ultima stone a punto e Daniela Jentsch si limita a bocciare. Si resta sul 2-1 Italia dopo 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Daniela Jentsch vince il duello con Constantini. L’azzurra sbaglia le misure dell’ultima stone, ed arrivano due punti della. Dopo 5 end2. 20:16 Gran giocata di Emira Abbes, che spazza via due pietrene. Tocca a Stefania Constantin. Attualmente non ci sono stone in casa. 20:13 4 stone per parte alla chiusura delend. Situazione per ora favorevole alle azzurre, con un punto ed una guardia. 20:09 Inizia ilend e c’è l’errore di Analena Jentsch. La tedesca va lunga con la sua prima stone. 20:05 Bene così. Constantini pulisce la casa inserendo la nostra ultima stone a punto e Daniela Jentsch si limita a bocciare. Si resta sul 2-1dopo 4 ...

