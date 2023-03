LIVE Italia-Germania 1-0, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: buon primo end delle azzurre (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:19 Hit-roll di Daniela Jentsch che non posiziona la stone tedesca in zona punto. Per Stefania Constantini è semplice piazzare il primo punto Italiano. Termina il primo end: Italia-Germania 1-0. 19:16 Due stone al termine del primo end, con una pietra Italiana a punto. 19:15 azzurre che possono per ora limitarsi a bocciare. 19:13 Errore di Lena Kapp, con Romei che piazza la seconda stone in zona punti per l’Italia quando mancano cinque stone per squadra. 19:08 Al via il primo end, Italia di mano. INIZIA IL MATCH 19:03 In contemporanea si disputano altri tre incontri, ovvero Canada-Norvegia, Giappone-Scozia, e ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:19 Hit-roll di Daniela Jentsch che non posiziona la stone tedesca in zona punto. Per Stefania Constantini è semplice piazzare ilpuntono. Termina ilend:1-0. 19:16 Due stone al termine delend, con una pietrana a punto. 19:15che possono per ora limitarsi a bocciare. 19:13 Errore di Lena Kapp, con Romei che piazza la seconda stone in zona punti per l’quando mancano cinque stone per squadra. 19:08 Al via ilend,di mano. INIZIA IL MATCH 19:03 In contemporanea si disputano altri tre incontri, ovvero Canada-Norvegia, Giappone-Scozia, e ...

