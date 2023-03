LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling femminile in DIRETTA: incontro ostico per le azzurre (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:43 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per i Mondiali di curling femminile 2023. Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per i Mondiali di curling femminile 2023. A Sandviken (Svezia) ieri ha preso il via una rassegna iridata che si protrarrà fino al 26 marzo. La Svizzera, grande favorita della vigilia, andrà a caccia del quarto titolo consecutivo, ma per il podio la lotta è aperta a molte formazioni e tra queste anche l’Itali può provare a sognare. La formula del ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:43 Buongiorno e benvenuti alladidel Sud, match valido per idi2023. Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alladidel Sud, match valido per idi2023. A Sandviken (Svezia) ieri ha preso il via una rassegna iridata che si protrarrà fino al 26 marzo. La Svizzera, grande favorita della vigilia, andrà a caccia del quarto titolo consecutivo, ma per il podio la lotta è aperta a molte formazioni e tra queste anche l’Itali può provare a sognare. La formula del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Allegri pre #InterJuve: 'Il Derby d'Italia è sempre meraviglioso da giocare. Di Maria sta bene, Milik non ce la fa,… - bot_naps : Quel clunky di Arrogant ha pperso nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - ISF_Italia : Ecco il link YouTube per l'evento 'Essere padri oggi', con Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini, organizzato presso i… - ISF_Italia : Ecco il link di YouTube per seguire 'Il Vangelo letto e pregato in Famiglia', in onda sui Canali Social Istituto Sa… - tuttointer24 : Streaming Gratis Inter-Juventus: il Derby d’Italia in Diretta Live ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -