LIVE Italia-Corea del Sud 8-3, Mondiali curling femminile in DIRETTA: secondo successo consecutivo per le azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:33 L'appuntamento è a alle 19:00 per la sfida contro la Germania, obbligatorio vincere per continuare a sognare! 11:32 secondo successo su due partite per l'Italia, che resta in piena corsa per i play-off e le semifinali. 11:31 Partita in crescendo per l'Italia, Constantini ha avuto qualche piccolo problema nei primi tre end, ma alla distanza è uscito fuori tutto il potenziale di questa squadra. 11:30 FINISCE QUI! 11:27 MANO RUBATA! Ha Seungyoun limita i danni e l'Italia prende un solo punto, comunque pesantissimo a questo punto del match. 11:25 Constantini piazza la quinta! Serve un miracolo a Seungyoun per trovare un punto e mantenere aperta la partita. 11:23 ERRORE DI HA SEUNGYOUN! La stone va a vuoto, può essere il colpo ...

