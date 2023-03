LIVE – Italia-Corea del Sud 7-3: girone Mondiali femminili 2023 curling in DIRETTA (Di domenica 19 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Corea del Sud, partita valevole per la terza sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. Dopo la vittoria all’esordio contro la Turchia, la formazione azzurra torna sul ghiaccio per conquistare un altro successo e rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli dovranno vedersela con la compagine Coreana, reduce invece da una sconfitta. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 Italiane di domenica 19 marzo a Sandviken, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Latestualedidel Sud, partita valevole per la terza sessione del round robin deidi. Dopo la vittoria all’esordio contro la Turchia, la formazione azzurra torna sul ghiaccio per conquistare un altro successo e rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli dovranno vedersela con la compaginena, reduce invece da una sconfitta. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00ne di domenica 19 marzo a Sandviken, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale...

