LIVE Italia-Corea del Sud 5-3, Mondiali curling femminile in DIRETTA: azzurre avanti dopo sei end! (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:56 Time-out per l’Italia, end delicatissimo. 10:53 Le azzurre stanno difendendo il punto bocciando tutte le guardie avversarie. 10:50 Ottima bocciata di Romei. 10:47 Piazziamo subito una stone a punto dietro la guardia Coreana. 10:44 Le azzurre limitano i danni! Questa poteva essere una mano da 3 punti, invece la Corea ne porta a casa solo uno. 10.41 Constantini piazza un punto di grande sostanza, è tutto nelle mani di Ha Seungyoun. 10:38 C’è tanta confusione dentro la casa: 3 stone Coreane, 1 azzurra. Attenzione a queste ultime stone perchè può succedere di tutto. 10.35 End delicato, la Corea ha già due stone a punto ed è di mano. 10:32 Gran doppia bocciata di Yang Taei, la migliore per la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:56 Time-out per l’, end delicatissimo. 10:53 Lestanno difendendo il punto bocciando tutte le guardie avversarie. 10:50 Ottima bocciata di Romei. 10:47 Piazziamo subito una stone a punto dietro la guardiana. 10:44 Lelimitano i danni! Questa poteva essere una mano da 3 punti, invece lane porta a casa solo uno. 10.41 Constantini piazza un punto di grande sostanza, è tutto nelle mani di Ha Seungyoun. 10:38 C’è tanta confusione dentro la casa: 3 stonene, 1 azzurra. Attenzione a queste ultime stone perchè può succedere di tutto. 10.35 End delicato, laha già due stone a punto ed è di mano. 10:32 Gran doppia bocciata di Yang Taei, la migliore per la ...

