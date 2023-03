LIVE Italia-Corea del Sud 2-2, Mondiali curling femminile in DIRETTA: mano rubata dalle asiatiche (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:47 Constantini non al top in questo avvio di partita, l’azzurra casca in un altro errore e la Corea ruba la mano all’Italia. 09:44 Ancora una giocata non perfetta di Constantini, l’azzurra prende la propria guardia e non riesce a bocciare, attenzione a queste ultime due stone. 09:42 Le azzurre riprendono l’end in mano bocciando sempre la stone Coreana più alta. 09:39 Due buone giocate permettono alla Corea di spazzare via tutte le stone azzurre, attenzione che questo potrebbe essere un end delicato. 09:36 Il terzo end inizia con una guardia Coreana e con una stone azzurra piazzata subito dietro a punto. 09.33 Per fortuna Ha Seungyoun continua ad essere impresa, un solo punto per le ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:47 Constantini non al top in questo avvio di partita, l’azzurra casca in un altro errore e laruba laall’. 09:44 Ancora una giocata non perfetta di Constantini, l’azzurra prende la propria guardia e non riesce a bocciare, attenzione a queste ultime due stone. 09:42 Le azzurre riprendono l’end inbocciando sempre la stonena più alta. 09:39 Due buone giocate permettono alladi spazzare via tutte le stone azzurre, attenzione che questo potrebbe essere un end delicato. 09:36 Il terzo end inizia con una guardiana e con una stone azzurra piazzata subito dietro a punto. 09.33 Per fortuna Ha Seungyoun continua ad essere impresa, un solo punto per le ...

