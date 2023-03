LIVE Italia-Corea del Sud 2-0, Mondiali curling femminile in DIRETTA: le azzurre partono forte! (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:22 Le Coreane continuano a piazzare punti e le azzurre prontamente bocciano tutto. 09:19 Inizio di secondo end fotocopia del primo. 09:17 Due punti per l’Italia nel primo end! 09:14 Errore di Ha Seungyoun, la Coreana boccia la guardia azzurra e adesso Constantini ha la possibilità di marcare due punti. 09:11 Le Coreane piazzano una stone a punto dietro la guardia azzurra. 09:08 Fase di studio per entrambe le squadre, difficile marcare più di un punto in questo primo end. 09:06 Si continua a bocciare, nessuna stone a punto al momento. 09:04 La Corea inizia piazzando una stone al centro della casa, le azzurre la bocciano immediatamente. 09:01 azzurre di mano nel primo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:22 Lene continuano a piazzare punti e leprontamente bocciano tutto. 09:19 Inizio di secondo end fotocopia del primo. 09:17 Due punti per l’nel primo end! 09:14 Errore di Ha Seungyoun, lana boccia la guardia azzurra e adesso Constantini ha la possibilità di marcare due punti. 09:11 Lene piazzano una stone a punto dietro la guardia azzurra. 09:08 Fase di studio per entrambe le squadre, difficile marcare più di un punto in questo primo end. 09:06 Si continua a bocciare, nessuna stone a punto al momento. 09:04 Lainizia piazzando una stone al centro della casa, lela bocciano immediatamente. 09:01di mano nel primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... movroosevelt : Carpeoro Racconta: L'Infinito. Da Giordano Bruno a Leopardi. A cura di Gianfranco Pecoraro. Con Marco Ludovico All… - Emergenza24 : [19.03-09:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - mola_italia : È il giorno del Klassieker ?? @Enrico_Zambruno e @SimoneIndovino da Amsterdam vi faranno vivere un ricco prepartit… - bot_naps : Quel clunky di Arrogant ha pperso nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - ISF_Italia : Ecco il link YouTube per l'evento 'Essere padri oggi', con Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini, organizzato presso i… -