LIVE Inter-Juventus 0-1, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: Kostic porta avanti i bianconeri (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? Lukaku si stacca dalla marcatura e viene a prendere basso il pallone per poi tentare il cross verso il centro dell’area. Sul traversone viene anticipato Lautaro Martinez, un pò in sordina in questo inizio di match. 32? Punizione battuta verso il centro dell’area, ma salta più in alto di tutti Locatelli che libera la propria area dalla minaccia avversaria. 31? Ammonito Federico Gatti, il quale entra in ritardo su Calhanoglu nei pressi del limite dell’area bianconera. 30? Primo cartellino giallo dell’incontro che va a Barella, il quale viene sanzionato per eccessive proteste. 29? Tenta l’uno contro uno ai limiti dell’area Soulè, che salta l’uomo ed entra nell’area di rigore avversaria. L’argentino poi sceglie di non concludere verso la porta, ma di passare il pallone, senza però riuscire ad ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? Lukaku si stacca dalla marcatura e viene a prendere basso il pallone per poi tentare il cross verso il centro dell’area. Sul traversone viene anticipato Lautaro Martinez, un pò in sordina in questo inizio di match. 32? Punizione battuta verso il centro dell’area, ma salta più in alto di tutti Locatelli che libera la propria area dalla minaccia avversaria. 31? Ammonito Federico Gatti, il quale entra in ritardo su Calhanoglu nei pressi del limite dell’area bianconera. 30? Primo cartellino giallo dell’incontro che va a Barella, il quale viene sanzionato per eccessive proteste. 29? Tenta l’uno contro uno ai limiti dell’area Soulè, che salta l’uomo ed entra nell’area di rigore avversaria. L’argentino poi sceglie di non concludere verso la, ma di passare il pallone, senza però riuscire ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Puoi seguire i sorteggi di @ChampionsLeague live dalle 11:00 su tutti i nostri canali ???? Inter TV ??… - tuttointer24 : Inter-Juventus 0-1, Kostic porta in vantaggio Allegri: segui la Serie A in Diretta LIVE ???? #Inter #Inzaghi… - ilbianconerocom : Inter-Juve, la moviola LIVE: check del Var dopo il gol di Kostic, proteste furiose dei nerazzurri… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #InterJuve 0-1 (29'): ??BARELLA Inter furiosa per il gol assurdo convalidato alla Juve. Ammonito Barella per proteste… - RoocketBall : LIVE Inter - Juventus ???? Inter 1x 1.5u @ 1.95 -