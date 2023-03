LIVE Inter-Juventus 0-1 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | iniziata la ripresa del Derby d’Italia!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Occasione Brozovic!! Cross in mezzo di Dumfries verso il secondo palo dove arriva prima di tutti Di Marco che tira al volo. La conclusione del nerazzurro colpisce in pieno De Sciglio e arriva nei pressi di Brozovic, il quale tenta la conclusione di prima ma colpisce male il pallone che sfiora l’incrocio dei pali e termina sul fondo. 46? Subito costretto adrompere il gioco il direttore di gara per unvento falloso ai danni di Acerbi. 46? Si riparte!! Prima azione dellache spetta all’. 21.54 Rientrano in campo le due squadre. Sembra non ci siano cambi imminenti, quindi si ripartirà con gli stessi 22 giocatori che hanno concluso il primo tempo. 21.53 Si è visto poco anche Vlahovic, il quale ha fatto un grande lavoro ...