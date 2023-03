LIVE Inter-Juventus 0-1 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | i bianconeri espugnano San Siro grazie a Kostic

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.48 La mini rissa finale ha portato alle espulsioni di Paredes e D’Ambrosio, i due giocatori che avevano dato il via alla disputa. Entrambi erano già stati ammoniti nei minuti precedenti. 90+7? TRIPLICE FISCHIO!! Laespugna Sanalla rete dinel primo tempo e si porta a meno 7 dalla zona Champions League. Dopo la fine della partita è partita una mini rissa tra Paredes e D’Ambrosio, con Chiffi che sta provando a mettere fine al diverbio tra i due. 90+6? Cartellino giallo per D’Ambrosio dopo unadi proteste del numero 33. 90+6? Non accelera la ripresa del gioco la, che però è riuscita a guadagnare una rimessa laterale in zona offensiva oltre che diversi secondi. 90+5? ...

Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi con l'analisi della moviola di Calciomercato.com:- JUVENTUS h. 20.45 CHIFFI PRETI - BERTI IV: MARINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: PICCININI 71' - ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca A San Siro, Inter e Juve si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A

96' TRIPLICE FISCHIO!!!!! LA JUVE SBANCA SAN SIRO!!!! IL DERBY D'ITALIA È BIANCONERO! DECIDE LA RETE DI KOSTIC E UNA CONDUZIONE LUCIDA E BRILLANTE DEL CONFRONTO. 95' ...86' Ultimi tentativi di assalto dell'Inter che vuole trovare la via del pari. Giallo per Danilo: punizione invitante per l'Inter. 85' Mkhytarian conclude col destro da ...