LIVE Inter-Juventus 0-1 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | i bianconeri espugnano San Siro grazie a Kostic

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Termina qui latestuale di, con la vittoria deiper 1-0alla rete dial 23^ minuto. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire l’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito: buona notte a tutti! 22.58si rincontreranno il 4 Aprile per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il match d’andata sarà a Torino, mentre il ritorno, previsto per il 26 del prossimo mese si giocherà a Milano. 22.56 L’invece nella prossima giornata diA giocherà nuovamente in casa ed ospiterà la Fiorentina, reduce da 9 ...

La cronacatestuale di- Juventus Le pagelle di- Juventus 0 - 1. Locatelli migliore in campo per distacco ma, in generale, è la mediana bianconera a eccellere e sovrastare l'omologa ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Juve si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...La 27ª giornata di Serie A si chiude con il derby d'Italia trae Juve . Una partita che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, tutte e due reduci dal passaggio ai quarti nelle rispettive competizioni europee (Champions ed Europa League). I ...

Top e flop del derby d'Italia tra Inter e Juventus andato in scena al 'Meazza' e valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A La Juventus sbanca il 'Meazza' grazie al gol di Kostic a ...