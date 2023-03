LIVE Inter-Juventus 0-1, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: bianconeri avanti dopo 45 minuti (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 L’Inter ha mantenuto per più tempo il controllo del pallone, come dimostra il 57% del possesso palla per i nerazzurri. La Juventus però ha saputo essere più pericolosa in questa prima metà di partita, grazie ai continui inserimenti di Kostic spesso lasciato troppo libero dai difensori avversari. 45+6? DUPLICE FISCHIO!! Si va negli spogliatoi con la Juventus avanti per 1-0 grazie alla rete segnata da Kostic a metà della frazione. 45+5? Si continua a giocare nonostante siano scaduti i 5 minuti di recupero. L’arbitro ha scelto di prolungare il recupero per i diversi scontri di questi minuti supplementari. Vedremo quanto ancora si giocherà. 45+3? Cambio di gioco profondo a cercare il numero 2 nerazzurro, che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 L’ha mantenuto per più tempo il controllo del pallone, come dimostra il 57% del possesso palla per i nerazzurri. Laperò ha saputo essere più pericolosa in questa prima metà di partita, grazie ai continui inserimenti di Kostic spesso lasciato troppo libero dai difensori avversari. 45+6? DUPLICE FISCHIO!! Si va negli spogliatoi con laper 1-0 grazie alla rete segnata da Kostic a metà della frazione. 45+5? Si continua a giocare nonostante siano scaduti i 5di recupero. L’arbitro ha scelto di prolungare il recupero per i diversi scontri di questisupplementari. Vedremo quanto ancora si giocherà. 45+3? Cambio di gioco profondo a cercare il numero 2 nerazzurro, che ...

