LIVE Inter-Juventus 0-0, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: iniziato il Derby d’Italia!! (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6? calcio d’angolo battuto da Kostic verso il centro dell’area dove arriva prima di tutti Lukaku, che allontana la minaccia avversaria. 5? Darmian anticipa Vlahovic e serve Onana, ma è impreciso consegnando alla Juventus un calcio d’angolo. 4? calcio di punizione conquistato dalla Juventus nella propria metà campo per un pressing condotto in maniera fallosa ai danni di Fagioli. 3? Subito chiamato in causa Szczesny, su un tiro dal limite dell’area di Barella dopo una buona manovra dell’Inter, che ripartirà con un corner. 2? Tentato un lancio in avanti verso Vlahovic, ma il pallone è impreciso e termina in rimessa laterale. 1? SI INIZIA!! Primo possesso per i bianconeri che provano subito a manovrare dal ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6?d’angolo battuto da Kostic verso il centro dell’area dove arriva prima di tutti Lukaku, che allontana la minaccia avversaria. 5? Darmian anticipa Vlahovic e serve Onana, ma è impreciso consegnando allaund’angolo. 4?di punizione conquistato dallanella propria metà campo per un pressing condotto in maniera fallosa ai danni di Fagioli. 3? Subito chiamato in causa Szczesny, su un tiro dal limite dell’area di Barella dopo una buona manovra dell’, che ripartirà con un corner. 2? Tentato un lancio in avanti verso Vlahovic, ma il pallone è impreciso e termina in rimessa laterale. 1? SI INIZIA!! Primo possesso per i bianconeri che provano subito a manovrare dal ...

