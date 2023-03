LIVE Inter-Juventus 0-0, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: fase di studio per le due squadre (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Ottima azione condotta dalla Juventus con una Serie di tocchi veloci a ribaltare il fronte e a servire sulla fascia Kostic, il quale crossa verso il mezzo, ma il primo ad arrivare sul pallone è nuovamente Onana. 14? Azione confusionaria con una Serie di cambi di fronte veloci. La palla arriva nei piedi di Soulè, il quale tenta di allargare verso Kostic, ma è sulla traiettoria Darmian. 13? Strappo per vie centrali di Rabiot, che si defila leggermente e crossa verso il secondo palo per Vlahovic. Il traversone è però troppo lento e permette ad Onana di uscire in presa alta. 12? Giocata verticale di Darmian per cercare l’inserimento di Lukaku, ma il pallone è impreciso e diventa facile preda della difesa bianconera. 10? Eccesso di sicurezza di Onana con i ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Ottima azione condotta dallacon unadi tocchi veloci a ribaltare il fronte e a servire sulla fascia Kostic, il quale crossa verso il mezzo, ma il primo ad arrivare sul pallone è nuovamente Onana. 14? Azione confusionaria con unadi cambi di fronte veloci. La palla arriva nei piedi di Soulè, il quale tenta di allargare verso Kostic, ma è sulla traiettoria Darmian. 13? Strappo per vie centrali di Rabiot, che si defila leggermente e crossa verso il secondo palo per Vlahovic. Il traversone è però troppo lento e permette ad Onana di uscire in presa alta. 12? Giocata verticale di Darmian per cercare l’inserimento di Lukaku, ma il pallone è impreciso e diventa facile preda della difesa bianconera. 10? Eccesso di sicurezza di Onana con i ...

