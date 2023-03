LIVE Inter-Juve 0-1 al 45' | la decide Kostic con un gran diagonale

(Di domenica 19 marzo 2023) Una partita che non è mai come tutte le altre, anche quando non vale lo scudetto. La 27esima giornata di Serie A, dopo il derby di Roma,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Puoi seguire i sorteggi di @ChampionsLeague live dalle 11:00 su tutti i nostri canali ???? Inter TV ??… - Inter : Segui #InterJuventus con la live reaction di El Italo sul nostro canale @Twitch ?? Clicca qui ??… - interTuPapa : RT @cmdotcom: #InterJuve, la MOVIOLA LIVE: check al VAR per un braccio di #Rabiot, Chiffi assegna il gol. Ecco perché - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - INTER-JUVENTUS 0-1, duplice fischio: lucido primo tempo dei bianconeri avanti con il diagonale di Kostic - BianconeraNews : Il primo tempo di #InterJuventus termina con i bianconeri in vantaggio grazie alla rete di #Kostic. ?? -

Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi con l'analisi della moviola di Calciomercato.com:- JUVENTUS h. 20.45 CHIFFI PRETI - BERTI IV: MARINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: PICCININI 32' - ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Juve si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...La 27ª giornata di Serie A si chiude con il derby d'Italia trae Juve . Una partita che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, tutte e due reduci dal passaggio ai quarti nelle rispettive competizioni europee (Champions ed Europa League). I ...

Emozioni e diatribe nel primo tempo di Inter-Juventus, che si è concluso sullo 0-1 in favore dei bianconeri. Inter-Juventus: la cronaca del primo tempo. Si parte fortissimo con Barella che con un tiro ...50' Barella attiva il contropiede. Poi parecchia confusione in mezzo al campo. Finisce il primo tempo a San Siro. Juve avanti grazie al gol di Kostic: diagonale implacabile. 49' ...