LIVE Inter-Juve 0-1 al 45?: la decide Kostic con un gran diagonale | Primapagina (Di domenica 19 marzo 2023) 2023-03-19 22:35:00 Arrivano conferme: Una partita che non è mai come tutte le altre, anche quando non vale lo scudetto. La 27esima giornata di Serie A, dopo il derby di Roma, si chiude con il posticipo di lusso dello Stadio Meazza di Milano: alle 20.45 l'Inter di Simone Inzaghi affronta la Juventus di Massimiliano Allegri nel ritorno del derby d'Italia, dopo la vittoria bianconera a Torino. Entrambe le squadre sono reduci da risultati postivi in Europa, con il pari dei nerazzurri a Porto che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Champions, dove ci saranno gli altri portoghesi del Benfica, e la vittoria della Vecchia Signora a Friburgo, che è valsa la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, dove ci saranno ancora dei portoghesi, quelli dello Sporting Lisbona. Ma in campionato le cose vanno decisamente peggio: ...

