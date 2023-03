LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Evenepoel e Roglic, c’è Ciccone (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Catalogna 2023: in questa frazione d’apertura i corridori percorreranno 164,6 chilometri. Da a Sant Feliu de Guixols a Sant Feliu de Guixols, in un percorso che partirà e arriverà nella stessa località snodandosi però su varie asperità. Dopo la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, una nuova corsa a tappe importante, questa volta in una delle regioni più note della Spagna. Il parterre dei partenti e dei favoriti è di assoluto LIVEllo: dal campione del mondo Remco Evenepoel allo sloveno Primoz Roglic, passando per Richard Carapaz, Jay Hindley, Adam Yates e, in casa Italia, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primadeldi: in questa frazione d’apertura i corridori percorreranno 164,6 chilometri. Da a Sant Feliu de Guixols a Sant Feliu de Guixols, in un percorso che partirà e arriverà nella stessa località snodandosi però su varie asperità. Dopo la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, una nuova corsa a tappe importante, questa volta in una delle regioni più note della Spagna. Il parterre dei partenti e dei favoriti è di assolutollo: dal campione del mondo Remcoallo sloveno Primoz, passando per Richard Carapaz, Jay Hindley, Adam Yates e, in casa Italia, ...

