LIVE – Gelbison-Catanzaro 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 19 marzo 2023) Gelbison contro Catanzaro. Fischio d’inizio alle 14:30 per una partita tra la quindicesima classificata e la prima forza del campionato del girone C di Serie C. La trentatreesima giornata è alle porte e le due squadre cercano i tre punti con ambizioni di classifica diverse. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale per tenervi compagnia nell’arco dei novanta minuti più recupero. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali: Gelbison (3-5-2): Anatrella; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Graziani, Fornito, Papa, Porcino; Infantino, Tumminello.Allenatore: Esposito Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Ghion, Verna, Sounas, Vandeputte; Iemmello, Biasci.Allenatore: ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023)contro. Fischio d’inizio alle 14:30 per una partita tra la quindicesima classificata e la prima forza del campionato del girone C diC. La trentatreesima giornata è alle porte e le due squadre cercano i tre punti con ambizioni di classifica diverse. Sportface.it vi offrirà unatestuale per tenervi compagnia nell’arco dei novanta minuti più recupero. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Anatrella; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Graziani, Fornito, Papa, Porcino; Infantino, Tumminello.Allenatore: Esposito(3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Ghion, Verna, Sounas, Vandeputte; Iemmello, Biasci.Allenatore: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Gelbison – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Gelbison - Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Turris - Gelbison: diretta live e risultato in tempo reale - infoitsport : LIVE - Gelbison-Pescara 1-2, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) - Calciodiretta24 : Gelbison - Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -