LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: orario gara TV8. Leclerc e Verstappen devono rimontare (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI: orario gara IN CHIARO LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHE SMACCO PER SAINZ: PRENDE MEZZO SECONDO DA Leclerc, NON E’ A SUO AGIO PERCHE’ CHARLES LECLER E’ STATO PENALIZZATO E PARTE 12°? COSA E’ SUCCESSO A MAX Verstappen E PERCHE’ PARTE 15°? MAX Verstappen FUORI IN Q2 PER UN PROBLEMA TECNICO CHARLES Leclerc AMMETTE: “HO DATO TUTTO, MA STIAMO SOFFRENDO” CARLOS SAINZ: “LOTTEREMO PER IL PODIO, FATICA PER IL PRIMO SETTORE” LA GRANDE OCCASIONE DI PEREZ: PUO’ VOLARE IN TESTA AL MONDIALE 19.10 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.09 Sergio Perez si conferma in pole, dopo quanto accaduto l’anno scorso. Una grande ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI:IN CHIARO LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHE SMACCO PER SAINZ: PRENDE MEZZO SECONDO DA, NON E’ A SUO AGIO PERCHE’ CHARLES LECLER E’ STATO PENALIZZATO E PARTE 12°? COSA E’ SUCCESSO A MAXE PERCHE’ PARTE 15°? MAXFUORI IN Q2 PER UN PROBLEMA TECNICO CHARLESAMMETTE: “HO DATO TUTTO, MA STIAMO SOFFRENDO” CARLOS SAINZ: “LOTTEREMO PER IL PODIO, FATICA PER IL PRIMO SETTORE” LA GRANDE OCCASIONE DI PEREZ: PUO’ VOLARE IN TESTA AL MONDIALE 19.10 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.09 Sergio Perez si conferma in pole, dopo quanto accaduto l’anno scorso. Una grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ??????????????????: ?????? ????° ?????????????????? ?????? ???? ?????? ???????????????????? LIVE ? - SkySportF1 : Succede già di tutto in a Jeddah Verstappen out nel Q2 per problemi alla Red Bull LIVE ? - RSIsport : ?????? Curling, Mondiali D 14h00 Svezia-Svizzera - F1polepositionc : Il LIVE delle #Qualifiche F1 del GP Arabia Saudita: pole per Sergio #Perez, in 1a fila anche Fernando #Alonso.… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: Succede già di tutto in a Jeddah Verstappen out nel Q2 per problemi alla Red Bull LIVE ? -