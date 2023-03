LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Leclerc e Verstappen partono dietro. Orario gara TV8 (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI: Orario gara IN CHIARO PROGRAMMA E Orario GP Arabia Saudita 2023 IN DIRETTA SU SKY LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHE SMACCO PER SAINZ: PRENDE MEZZO SECONDO DA Leclerc, NON E’ A SUO AGIO PERCHE’ CHARLES LECLER E’ STATO PENALIZZATO E PARTE 12°? COSA E’ SUCCESSO A MAX Verstappen E PERCHE’ PARTE 15°? MAX Verstappen FUORI IN Q2 PER UN PROBLEMA TECNICO CHARLES Leclerc AMMETTE: “HO DATO TUTTO, MA STIAMO SOFFRENDO” CARLOS SAINZ: “LOTTEREMO PER IL PODIO, FATICA PER IL PRIMO SETTORE” LA GRANDE OCCASIONE DI PEREZ: PUO’ VOLARE IN TESTA AL MONDIALE 19.10 E’ tutto per ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI:IN CHIARO PROGRAMMA EGPINSU SKY LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHE SMACCO PER SAINZ: PRENDE MEZZO SECONDO DA, NON E’ A SUO AGIO PERCHE’ CHARLES LECLER E’ STATO PENALIZZATO E PARTE 12°? COSA E’ SUCCESSO A MAXE PERCHE’ PARTE 15°? MAXFUORI IN Q2 PER UN PROBLEMA TECNICO CHARLESAMMETTE: “HO DATO TUTTO, MA STIAMO SOFFRENDO” CARLOS SAINZ: “LOTTEREMO PER IL PODIO, FATICA PER IL PRIMO SETTORE” LA GRANDE OCCASIONE DI PEREZ: PUO’ VOLARE IN TESTA AL MONDIALE 19.10 E’ tutto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ??????????????????: ?????? ????° ?????????????????? ?????? ???? ?????? ???????????????????? LIVE ? - SkySportF1 : Succede già di tutto in a Jeddah Verstappen out nel Q2 per problemi alla Red Bull LIVE ? - Profilo3Marco : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Arabia Saudita le qualifiche in diretta live da Jeddah. Libere 3 alle 14.30 #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiAr… - Profilo3Marco : RT @SkySportF1: ? ???? ?????????? ?????? ????????????????` ???? ?????????? ?????????? #?????? ?????? ???? ???????????????? ???????? ?????????? ???????? LIVE le #FP3 a Jeddah (-40’??) ?? https://t.co… - Profilo3Marco : RT @SkySportF1: ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ?? -