LIVE – Crotone-Viterbese 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Alle 14:30 di domenica Crotone e Viterbese scenderanno in campo in occasione della trentatreesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Grande attesa per questa gara con le due squadre che occupano posizioni di classifica radicalmente diverse. Il Crotone è secondo e cerca un successo per ritrovare la vittoria dopo quattro pareggi consecutivi. La Viterbese è penultima e ha bisogno di punti salvezza. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale e aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali: Crotone (3-4-2-1): Branduani, Cuomo, Golemic, Gigliotti; Spaltro, Vitale, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, D'Errico; Gomez.Allenatore: ...

