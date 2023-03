LIVE Biathlon | Mass start maschile Oslo 2023 in DIRETTA | J Boe davanti | Giacomel 8 10 a terra

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:14 Trovano lo zero anche Christiansen e Hartweg! Norvegese e svizzero sono dietro di 15? e 19?. 13:13 PAZZESCO JOHANNES BOE!! 5/5 supersonico, semina gli avversari! 13:12 Terzo poligono, il primo in piedi. 13:11 Agli 8.2 km limitano i danni i più immediati inseguitori del marziano rimanendo a 9? dalla testa.scala due posizioni anche lui tenendo lo stesso distacco. 13:10 Ai 7.4 km J. Boe ha già guadagnato 7? su T. Boe, Christiansen, Hartweg e Rastorgujevs. A 11? si stacca Stalder, mentre Seppala guida gli inseguitori a 37? dalla testa.21° a 1’02”. 13:09 Dopo il sestetto in testa a 27? insegue un gruppone guidato da Laegreid. Mentre J. Boe lascia tutti sul posto con il fratello che prova ad imbastire l’inseguimento. 13:07sono ...

LIVE Biathlon, Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Vittozzi e Wierer per chiudere in bellezza OA Sport

La diretta testuale della mass start maschile di Oslo, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Per l’Italia scende in pista solamente Tommaso Giacomel con il pettorale numero ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile di Oslo Holmenkollen (Norvegia), ultima gara della stagione della Coppa d ...