LIVE Biathlon | Mass start maschile Oslo 2023 in DIRETTA | J Boe davanti con margine | Hartweg e Christiansen in zona podio 4 errori per Giacomel

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:21 18/20 per Johannes Boe, semplicemente straordinario. Il norvegese chiude con il 90% complessivo al tiro, tripletta storica ad Holmenkollen. 13:21 Ultimo poligono della stagione del settoredel. 13:20 Agli 11.2 la coppia che insegue J. Boe è a 36?. Si viaggia già verso il quarto poligono. 13:19 Johannes Boe ha inserito la settima marcia.sta disputando una gara sontuosa e mettendo a serio rischio il pettorale blu di. L’azzurro al rilevamento è 21° a 2’08”. 13:17 La situazione al km 10.4 è la seguente: Johannes Boea tutti con di vantaggio, in seconda e terza posizione a 35? la coppia Christianen-che sta ragionando in funzione del poligono per le rispettive ...

LIVE Biathlon, Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Vittozzi e Wierer per chiudere in bellezza OA Sport

La diretta testuale della mass start maschile di Oslo, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Per l’Italia scende in pista solamente Tommaso Giacomel con il pettorale numero ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile di Oslo Holmenkollen (Norvegia), ultima gara della stagione della Coppa d ...