LIVE Biathlon | Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA | Wierer perde il podio per un errore all’ultimo bersaglio | Hanna Oeberg lanciata verso la vittoria

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:44 5/5 di Vittozzi al quarto poligono che le consente di risalire in quattordicesima posizione e giocarsi un posto a ridosso della top-10. Mentredalla terza piazza e deve difendere il 5° posto dal rientro di Simon. 15:43 Rischiamo di avere suldue atlete che l’anno prossimo non gareggeranno più: Roeiseland e A. Chevalier sono infatti all’ultima danza della carriera. Ai 10.9 km le prime due posizioni sono in ghiaccio per H.e Roeiseland, dietro la coppia Kebinger/A. Chevalier in lotta per il terzo posto. 15:41 NOOOOOOOOOOOO!!!!!!! SBAGLIA L’ULTIMO! Trova lo zero solo Roeiseland, seconda a 16? dopo quattro poligoni. Terza posizione momentanea per Kebinger, che si deve difendere dal rientro di ...

LIVE Biathlon, Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Vittozzi e Wierer per chiudere in bellezza OA Sport

La diretta testuale della mass start femminile di Oslo, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon