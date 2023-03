LIVE Biathlon | Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA | Vittozzi pulita nella prima serie | un errore per Wierer

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:25 Simon e Hanna Oeberg trovano lo zero e provano a scappare! Un tandem che fa davvero paura a tutti, terza posizione per Jeanmonnot a 11?. 15:24 Secondo poligono, l’ultimo a terra. Le condizioni sono le stesse di pochi minuti fa. 15:23 Ai 4.2 km si sono ricompattati i due quartetti in testa, ora sono otto le atlete in gruppo che guidano la gara.perde una posizione ma il distacco da Simon rimane sempre il medesimo. 15:22 Al parterre di arrivo c’è anche Tiril Eckhoff, campionessa norvegese che ha in settimana annunciato il ritiro. La sua ultima apparizione rimane dunquetappa del 2022 in Norvegia, per una biathleta che vinto tutto quello che poteva vincere. 15:21 Ai 3.4 km Tandrevold prova a ricucire il buco con il quartetto di testa che si era creato portandosi ...

LIVE Biathlon, Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Vittozzi e Wierer per chiudere in bellezza OA Sport

La diretta testuale della mass start femminile di Oslo, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:45 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, è stata una stagione fantastica! Appuntamento con tutti i lettori di OA S ...