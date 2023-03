LIVE Biathlon | Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA | Hanna Oeberg vince l’ultima gara stagionale | 8a Wierer e 13a Vittozzi

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:02 La nostratermina qui! Grazie mille a tutti gli amici di OA Sport per averci seguito, un buon proseguimento di giornata! Con la Coppa del Mondo diappuntamento a fine novembre! 16:01 Ci sarà ampio spazio e tempo per tutte le varie analisi e i commenti. Le atlete si godranno un meritato periodo di vacanza prima di focalizzarsi sulla nuova stagione! 16:00 Finisce dunque una stagione diveramente intensa, appassionante ed emozionante. La squadra azzurra, soprattutto nel settoree con Tommaso Giacomel, ci ha regalato momenti indimenticabili, con la ciliegina sulla torta della medaglia d’oro della staffettaai Mondiali di Oberhof. 15:58 La coppa di specialità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Biathlon Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA: ultima danza stagionale! Wierer e Vittozzi per la vittoria… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Vittozzi e Wierer per chiudere in bellezza - #Biathlon… - infoitsport : LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Oslo 2023 - infoitsport : LIVE – Biathlon, recupero SPRINT FEMMINILE Oslo 2023 - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2023 in DIRETTA -

... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno due le azzurre al via: ... mentre la diretta streaming sarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports. ...... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno sei le azzurre al via: ... mentre la diretta streaming sarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports. ...... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Si alza il sipario sull'ultima ... COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5

LIVE Biathlon, Mass Start femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Vittozzi e Wierer per chiudere in bellezza OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille a tutti gli amici di OA Sport per averci seguito, un buon proseguimento di giornata! Con la Coppa del M ...La diretta testuale della mass start femminile di Oslo, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...