LIVE Berrettini-Shevchenko 4-6 6-3 3-6, Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: altra deludente sconfitta per l'azzurro, eliminato dal russo in tre set (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.20 Dopo Gael Monfils e Marc-Andrea Huesler, il russo Alexander Shevchenko elimina anche la testa di serie numero uno del torneo, Matteo Berrettini, che viene quindi eliminato ai quarti di finale. Partita che certifica ancora una volta la condizione mentale non ottimale dell'azzurro, il quale è poco piaciuto in uscita dal servizio, commettendo troppi errori nel frangente in questione. Ora il russo aspetta in semifinale, che si disputerà fra qualche ora, il francese Quentin Halys 3-6 GAME, SET AND MATCH Shevchenko! Prima ad uscire perfetta del russo, il quale elimina Berrettini dal Challenger 175 di Phoenix. 40-0 Altro errore

