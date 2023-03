LIVE – Barcellona-Real Madrid 1-1, clasico Liga 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 19 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Barcellona-Real Madrid, clasico della Liga 2022/2023. E’ la partita che può definitivamente chiudere il campionato spagnolo oppure riaprirlo, anche se il distacco tra le due super rivali del calcio iberico, blaugrana e blancos, sembra comunque essere decisamente ampio. Al Camp Nou ci si aspettano emozioni fortissime, chi vincerà? Lo scopriremo dalle ore 21 di domenica 19 marzo. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo Reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Barcellona-Real Madrid 1-1 (10? aut. Araujo, 45? Sergi Roberto) FINE PRIMO TEMPO 45? – La pareggia il ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ladidella. E’ la partita che può definitivamente chiudere il campionato spagnolo oppure riaprirlo, anche se il distacco tra le due super rivali del calcio iberico, blaugrana e blancos, sembra comunque essere decisamente ampio. Al Camp Nou ci si aspettano emozioni fortissime, chi vincerà? Lo scopriremo dalle ore 21 di domenica 19 marzo. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempoe. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-1 (10? aut. Araujo, 45? Sergi Roberto) FINE PRIMO TEMPO 45? – La pareggia il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ??? La sua voce più la nostra! ?? Nel prepartita di Roma-Barcellona ci sarà una live performance di Noemi all'Olimpic… - Ftbnews24 : Barcellona-Real Madrid: Segui LaLiga in Diretta Live - cmdotcom : LIVE #BarcellonaReal Madrid, le formazioni ufficiali: sfida tra superbomber, c'è #Gavi nel tridente #ElClasico - sportli26181512 : Diretta Barcellona-Real Madrid: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca… - sportli26181512 : Barcellona-Real Madrid, dove vederla in tv Sky o Dazn: Scopri dove vedere in diretta la partita Barcellona-Real Mad… -