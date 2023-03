LIVE/ Avellino-Picerno, le formazioni ufficiali (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali: Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Auriletto, Benedetti, Tito; Matera, Casarini, D’Angelo; Russo, Marconi, Trotta. A disp.: Pizzella, Rizzo, Sottini, Kanoute, Garetto, Gambale, Di Gaudio, Mazzocco, Tounkara, Perrone. All.: Rastelli. Picerno (4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai, Ferrani, Garcia, Guerra; De Ciancio, Gallo; Esposito, Kouda, Ceccarelli; Santarcangelo. A disp.: Rossi, Gammone, Allegretto, Albadoro, M. D’Angelo, Monti, Gonnelli, Golfo, Novella, Setola. All.: Longo. ARBITRO: De Angeli di Milano L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe(4-3-3): Marcone; Ricciardi, Auriletto, Benedetti, Tito; Matera, Casarini, D’Angelo; Russo, Marconi, Trotta. A disp.: Pizzella, Rizzo, Sottini, Kanoute, Garetto, Gambale, Di Gaudio, Mazzocco, Tounkara, Perrone. All.: Rastelli.(4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai, Ferrani, Garcia, Guerra; De Ciancio, Gallo; Esposito, Kouda, Ceccarelli; Santarcangelo. A disp.: Rossi, Gammone, Allegretto, Albadoro, M. D’Angelo, Monti, Gonnelli, Golfo, Novella, Setola. All.: Longo. ARBITRO: De Angeli di Milano L'articolo proviene da Anteprima24.it.

