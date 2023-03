Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Lite censurata al GF Vip, Antonella e Oriana “costrette” a non discutere: Tavassi vuota il sacco – VIDEO - natgab2010 : RT @MangelaVilo: Censurata la lite Antonella-Oriana. Il @GrandeFratello ormai ha paura di trasmettere la realtà, dopo aver fomentato gli an… - ciuppina : RT @MangelaVilo: Censurata la lite Antonella-Oriana. Il @GrandeFratello ormai ha paura di trasmettere la realtà, dopo aver fomentato gli an… - Rigamo1Mariapia : RT @MangelaVilo: Censurata la lite Antonella-Oriana. Il @GrandeFratello ormai ha paura di trasmettere la realtà, dopo aver fomentato gli an… - FrancyLap : RT @MangelaVilo: Censurata la lite Antonella-Oriana. Il @GrandeFratello ormai ha paura di trasmettere la realtà, dopo aver fomentato gli an… -

Continua la censura al Grande Fratello Vip . Nel corso della giornata di ieri, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno discusso e la regia ha immediatamente cambiato l'inquadratura.al GF Vip, Antonella e Oriana "costrette" a non discutere In serata Tavassi ha svelato cosa sta accadendo nella Casa: il GF non vuole nemmeno battibecchi tra di loro, specie dopo le ......nell'ultima puntata lo stesso Signorini era dovuto intervenire per placare i toni dopo unatra ... Potrebbe d'arsi che la puntata di questa sera sarà, ma la situazione non è ancora del ...Gf Vip, Edoardo Tavassi e la frasesu Daniele Dal Moro: ecco cosa non ha mostrato Alfonso ... Antonella a letto è...' Latra Antonella e Oriana Su Canale 5 è andata in onda una nuova ...

Lite censurata al GF Vip, Antonella e Oriana “costrette” a non discutere Blog Tivvù

Dopo una puntata serale eccessiva che aveva scatenato la rabbia di Pier Silvio Berlusconi, al Grande Fratello Vip le cose sono cambiate ed i vipponi sono stati ripetutamente “vittime” di censura e ...Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi litigano animatamente nella casa del Grande Fratello Vip ma la regia censura tutto nel ...