Lipsia, Werner potrebbe tornare in Premier League (Di domenica 19 marzo 2023) Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia, potrebbe fare ritorno in Premier League dopo l'esperienza poco fruttuosa con la maglia del Chelsea:... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Timo, attaccante tedesco delfare ritorno indopo l'esperienza poco fruttuosa con la maglia del Chelsea:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lipsia, Werner potrebbe tornare in Premier League: Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia, potrebbe fare ritorn… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Manchester City-Lipsia, le probabili formazioni: Haaland contro Werner per i quarti - Mediagol : Manchester City-Lipsia, le probabili formazioni: Haaland contro Werner per i quarti -