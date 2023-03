L’insaziabile fame del Napoli | la squadra sempre con la vena sul collo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 marzo 2023) Iltritura il Torino: 4-0. Ma quel che lascia ammirati delladi Spalletti è che alla 27esima partita di campionato, con un vantaggio abissale sulle inseguitrici, non mostra la minima condizione di appagamento. Mangia il campo e gli avversari come se fosse una questione di vita o di morte. Come se ogni partita potesse rivelare la scoperta del Santo Graal. E questa furia agonistica – è molto più della semplice abnegazione – la mostra non soltanto nel riproporre le azioni di attacco in cui i calciatori si divertono a trovarsi a memoria. Ma soprattutto in fase difensiva e in quel quarto d’ora in cui il Torino di Juric prova e a tratti riesce a metterlo alle corde. Si è già sull’1-0 eppure Spalletti si infuria come se stesse giocando la finale di Champions e in campo gli attaccanti, se possibile, aumentano ulteriormente l’intensità del ...