Lineker torna sulla Bbc | ora è diventato un' icona dell' accoglienza 

(Di domenica 19 marzo 2023) AGI - "La gioia di potersi concentrare sul calcio": questo il tweet liberatorio con cui Garyha salutato il suo ritorno in video per condurre una trasmissioneFa Cup, dopo la sospensione che era stata decisa dalla Bbc per aver accostato sui social la stretta del governo sui migranti alla Germania nazista. Ah the joys of being allowed to stick to football. pic.twitter.com/E2JME7teDs — Gary(@Gary) March 18, 2023 "È bello essere qui", si è limitato a dire sabato pomeriggio il 62enne commentatore ed ex capitanoa nazionale inglese, senza fare riferimenti al caso politico che ha scatenato. Ormai, però, èanche suo malgrado un''opposizione al piano Tory contro l'immigrazione: a un corteo ...

Mi associo a questi sentimenti', gli ha fatto eco che dal 1996 conduce Match of the Day. Intanto un profugo afghano che nel 2020 era stato ospitato per alcune settimane nella lussuosa villa è stato reintegrato dalla Bbc lunedì ed è tornato in studio insieme ai colleghi ex calciatori Alan Shearer e Micah Richards per i quarti di finale di FA Cup del Manchester City contro il ... Gary in tivvù, la televisione di Stato ha capito di avere pestato una deiezione e ha deciso di fermarsi, riaprire la porta, quasi chiedendo sorry, l'imprevisto ammutinamento di tutto il ...

