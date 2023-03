L'attore, di solito in coppia con Greg (ovvero Claudio Gregori), su Instagram spiega quattro mosse 'fondamentali' come tenersi in forma facendo ginnastica con le attività quotidiane. Il primo ...Commenta: "Ho realizzato con grande piacere i video per l'Associazione Italiana Persone Down in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, Francesco è un grande ballerino ...con AIPD, per la Giornata Mondiale della sindrome di Down Per la ricorrenza del 21 marzo, AIPD ha realizzato una campagna di comunicazione sul messaggio scelto quest'anno: "With us, ...

Lillo Petrolo età, moglie, figli e biografia del comico Tag24

Conosciamo meglio Lillo, nome d'arte di Pasquale Petrolo, uno dei comici più amati del nostro Paese: ecco tutto quello che c'è da sapere ...Per la ricorrenza del 21 marzo, AIPD ha realizzato una campagna di comunicazione sul messaggio scelto quest’anno: “With us, not for us”. Lillo e Francesco, ragazzo con sindrome di Down socio di AIPD R ...