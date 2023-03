Ligue 1 live (Di domenica 19 marzo 2023) Il programma odierno della Ligue 1 inizia alle 13 con Ajaccio-Monaco. Alle 15 sono in programma quattro partite, mentre alle 17.05 tocca al... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Il programma odierno della1 inizia alle 13 con Ajaccio-Monaco. Alle 15 sono in programma quattro partite, mentre alle 17.05 tocca al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ligue 1 live: Il programma odierno della Ligue 1 inizia alle 13 con Ajaccio-Monaco. Alle 15 sono in programma quatt… - sportli26181512 : Ligue 1: Tolosa-Lille e Lens-Angers LIVE: Prosegue la 28ª giornata di Ligue 1, aperta dal pareggio tra Lione e Nant… - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: Lione-Nantes: La 28esima giornata della Ligue 1 si apre a partire dalle 21 con Lione-Nantes. I padron… - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: si parte alle 13, nel pomeriggio gioca Balogun e stasera l'OM di Tudor: Oggi sono in programma sette… - cmdotcom : #Ligue1, il #Psg s'aggrappa a #Mbappé. Vittoria in extremis sul Brest e + 11 in classifica -